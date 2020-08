Il Mattino - Cessioni Napoli, De Laurentiis chiede di incassare 170 milioni a Giuntoli

Calciomercato Napoli - Il Napoliinizierà il ritiro a Castel di Sangro dal 24 agosto. Come riporta Il Mattino, alcuni calciatori storici potrebbero non presentarsi nemmeno. Il club azzurro è a lavoro per la cessione di alcuni calciatori, come Milik, Allan, Koulibaly, Younes e Ounas. Il ds Giuntoi a lavoro per accontentare De Laurentiis. Richiesta del presidente, in cassa devono entrare almeno 170 milioni.

Napoli, De Laurentiis chiede 170 milioni dalla cessioni

E devono entrare dalla cessione del polacco, del brasiliano e del centrale. Facile a parole, complicato se si tiene conto che quando il patron azzurro si fissa su una quotazione non si smuove da lì: per Milik vuole 45 milioni, per Allan 40 e per Koulibaly insiste nei 90 milioni tondi tondi. E non vuole contropartite tecniche.