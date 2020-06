Il Mattino - Affare Osimhen, Gattuso si è già mosso con la punta! C'è una cosa che preoccupa il tecnico del Napoli

Calciomercato Napoli - L'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso sta iniziando a pensare in grande. Nel suo Napoli l'alternativa a Dries Mertens ha un nome e un cognome ed è quello di Victor Osimhen. Ne parla Il Mattino:

"Ringhio si è già mosso. E lo ha fatto attraverso una serie di chiamate, approfittando del fatto che il campionato francese è fermo. Ed è proprio questo lungo stop che un po' preoccupa il tecnico del Napoli: in che condizioni sarà l'attaccante nigeriano dopo praticamente sei mesi senza giocare? Ed è questo anche un motivo per cui il Napoli gioca al ribasso con Gerard Lopez. Prima offerta da 35 milioni ma potrebbero non bastare"