CorSport - Il ko di Zaniolo non cambia il destino di Under: il turco resta sul mercato, c'è una zavorra nell'affare col Napoli

Ultime mercato Napoli - La lunga indisponibilità di Nicolò Zaniolo non dovrebbe cambiare il destino di Cengiz Under. L’esterno offensivo turco della Roma resta sul mercato, in vetrina come racconta il Corriere dello Sport:

“Nessun rilancio, nessun effetto a catena. La vera zavorra per il decollo dell’affare tra il Napoli e la Roma, insomma, resta la situazione di Dzeko: se alla fine la Juve non lo acquisterà e opterà per un’altra soluzione, tipo Suarez o Morata, allora Edin non libererà il posto per Milik. E addio scambio e addio tutto: perché il Napoli, oltre al cartellino di Under, s’aspetta di ricavare anche un po’ di milioni”