Il Fulham svende Jean-Michael Seri: bastano 15 milioni per portarlo via! L'ingaggio spaventa Giuntoli [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Il Napoli resta attento sul mercato in vista della prossima stagione. Non è un mistero che il club partenopeo sia interessato a Jean-Michael Seri, centrocampista del Fulham e della Nazionale ivoriana. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della SSC Napoli, potrebbe seriamente pensarci solo in caso di partenza di Allan.

Ultime mercato Napoli - Seri non è la priorità

Il ragazzo costa tanto, il suo cartellino è un affare: il Fulham, infatti, ha deciso di svenderlo. Per il via libera al trasferimento, gli inglesi non chiedono più i 30 milioni dello scorso anno: adesso bastano 15 milioni. L'ingaggio del calciatore gravita intorno ai 4 milioni, circa 75 milioni di sterline l'anno. Il Napoli, con un classe 91 che guadagna 4 milioni l'anno si muove solo in ultima ipotesi. Non è quello il profilo che cerca. Motivi economici ed anagrafici frenano la trattativa.