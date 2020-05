Ultime calcio mercato Napoli. Come riportano i colleghi del Daily Express, quotidiano inglese, Jurgen Klopp avrebbe la carta vincente per assicurarsi il cartellino del difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly. Il tecnico tedesco potrebbe 'usare' uno dei suoi giocatori per convincere il senegalese a firmare per i Reds. Si tratta di Sadio Manè, compagno di squadra di Koulibaly in nazionale. I due hanno giocato insieme anche nel Metz, durante la stagione 2011/2012.