Mauro Icardi è fuori dai piani dell'Inter. Lo ha detto Beppe Marotta, lo ha ribadito Antonio Conte, che hanno fatto corrispondere la parole ai fatti, lasciando fuori dalla tournée il centravanti argentino.

Ultimissime calcio Napoli su Mauro Icardi

Come riporta Sportmediaset, il numero 9 interista raggiungerà Wanda Nara a Ibiza, insieme all'agente Fifa Giuffrida, per fare il punto della situazione. Sull'ex capitano nerazzurro ci sono Napoli e Juve. Non è da escludere una svolta improvvisa.