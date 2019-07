Icardi-Napoli, Sportmediaset: Maurito ha una clamorosa speranza. Ma è una sola la destinazione possibile

Mauro Icardi è sempre più separato in casa all’Inter. L’argentino, riporta SportMediaset, continua ad allenarsi in solitaria ad Appiano, con la speranza che saltino tutte le trattative nerazzurre per l’attacco e che ci possa essere una nuova speranza per il reintegro, nonostante le trancianti parole di Steven Zhang. Nelle ultime ore ha preso piede l’indiscrezione Roma, ma niente più di una suggestione. L’unica soluzione possibile sembra essere la Juventus, ma i rapporti con i bianconeri sono freddi: ipotizzare un accordo a breve è utopia. L’unica pedina accettabile per vendere Icardi, è uno scambio con Dybala, sogno dell’ad Marotta.