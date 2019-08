Icardi-Napoli, Sky: nuovo tentativo direttamente di Ancelotti! Nessuna apertura, si aspetterà massimo lunedì

Calciomercato Napoli - Mauro Icardi e il Napoli, tutto fermo. Come infatti riferisce SkySport, da parte dell'argentino non c'è stata alcuna apertura nelle ultime ore. Tuttavia non dovrebbe essere finita qui, perché il Napoli è pronto ad aspettare ancora. Almeno fino a lunedì prossimo, quando è in programma un incontro con gli agenti di Fernando Llorente che intanto apre.

Icardi-Napoli, ci prova Ancelotti

Come riferisce l'emittente tv, sarà quella la vera dead line per Icardi. Carlo Ancelotti intanto ha anche provato a sentirlo personalmente per dimostrargli la grande volontà della società, ma nemmeno questo è bastato.