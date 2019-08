Icardi-Napoli, Sky: offerta accettata dall'Inter, ADL stufo per i no dell'argentino. Proposto un ingaggio spaventoso, pronto affondo a Llorente

Mercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’Originale”. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Nessuna apertura da parte di Icardi all’ipotesi del Napoli ed è anche per questo motivo che a quanto pare Ancelotti non ha voluto creare illusioni. Gli azzurri offrivano 7 milioni + 1 di bonus ad Icardi e l’Inter aveva accettato la proposta del Napoli, per questo si è stufato ed ha virato su Llorente per il quale l’affondo potrebbe partire dopo la partita di Firenze.