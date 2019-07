Icardi, l'entourage: "Juve? Napoli la destinazione preferita! Nessuna apertura alla Roma"

Ultime calciomercato Napoli - Mauro Icardi al Napoli? Il giornalista Diego De Luca è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24.

"Abbiamo contattato l'entourage di Icardi che ci ha detto con un messaggio vocale 'nei confronti della Roma non registriamo alcuna apertura, se al venti di agosto dovesse restare solo quella opportunità a quel punto ci può pensare. Ad oggi non registriamo queste apertura. E ti confermo che in pole alle preferenze c'è il Napoli', queste le parole dell'entourage di Icardi".