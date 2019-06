Gazzetta - Napoli-Icardi, pronta offerta di 70 milioni all'Inter! Super contratto da 9 mln all'anno, Marotta chiede Fabian e Zielinski

Calciomercato Napoli - Si procede con il botto in casa Napoli. Il Ds Cristiano Giuntoli lavora h24 e lo fa cercando di accontentare le richieste di Carlo Ancelotti. Il mister, tra gli altri, ancora un attaccante e l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riferisce di un nuovo assalto a Mauro Icardi. Il presidente Aurelio De Laurentiis sta preparando l'offerta per i prossimi giorni, l'Inter ha già fatto sapere di voler inserire nella trattativa uno tra Piotr Zielinski e Fabian Ruiz. Ma il patron del Calcio Napoli ha risposto picche: solo cash.

Napoli, offerta per Icardi: 70 milioni all'Inter

Una cifra non male, anche perché ormai l'attaccante argentino non rientra più nei piani tecnici nerazzurri, Antonio Conte ha dato il via libera per la cessione. 70 milioni di euro all'Inter, mentre l'offerta di ingaggio a Icardi (e Wanda Nara) è di 7 milioni di euro all'anno più 2 milioni di bonus.

Icardi e signora in passato non vollero lasciare l’Inter, quando arrivò l'offerta di De Laurentiis dopo l'addio di Higuain. Ma la situazione, riferisce la Rosea, adesso, è diversa, Antonio Conte non ha inserito l’attaccante nel suo progetto tecnico e ha dato l’ok per metterlo sul mercato. Icardi, invece, vorrebbe restare e se proprio lo costringessero a andare, allora preferirebbe la Juventus.