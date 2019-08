Icardi-Napoli, Cdm: Apertura sui diritti d’immagine, intesa sui 6mln a stagione e sfruttamento Nike in Argentina

Calciomercato. Il Napoli è pronto a lasciare i diritti di immagine, almeno una parte a Icardi, pur di chiudere la trattativa.

Come riporta Il corriere del Mezzogiorno:

"Se Dybala non farà saltare lo scambio con Lukaku, l’assalto ad Icardi potrebbe diventare più concreto. Il Napoli ha comunicato al suo entourage un’apertura sui diritti d’immagine: è disposto a lasciargli gli introiti del contratto che lo lega alla Nike in Argentina. Si potrebbe raggiungere un’intesa per un ingaggio di circa 6 milioni di euro. Continuano i contatti con Jorge Mendes per James Rodriguez, persistono le difficoltà per la formula del prestito, il Real Madrid ha bisogno di monetizzare in virtù del fair play finanziario, con l’acquisto a titolo definitivo De Laurentiis potrebbe riuscire anche ad avere uno sconto: potrebbero bastare 35 milioni più bonus. Lozano ieri è stato escluso dalla formazione iniziale nell’esordio del Psv Eindhoven contro il Twente, il Napoli è in agguato per il talento messicano".