Tuttosport - Icardi si avvicina! Contatti quotidiani tra Giuntoli e Wanda Nara, il Napoli spera di chiudere. Lozano il nome caldo

Calciomercato - Mauro Icardi Napoli, trattativa che sta per entrare nel vivo. Il calcio Napoli continua le cessioni, ora sembrano mancare soltanto Simone Verdi ed Elseid Hysaj. Il primo è ad un passo dal Torino, intanto la SSC Napoli sogna il colpo Mauro Icardi, dove resta forte l'interesse della Juventus. Ecco gli aggiornamenti riportati da Tuttosport ed evidenziati da Calcio Napoli 24.

"Difficile invece accontentare Ancelotti sul fronte attaccante. Su James Rodriguez non c’è più solo il Napoli e la concorrenza dell’Atletico Madrid diventa sempre più insidiosa, anche perché il Napoli non cambia idea: vuole prendere il colombiano per un anno in prestito con diritto (senza l’obbligo) di riscatto. Ecco perché il Real Madrid sembrerebbe convincersi della necessità di introitare il cartellino del colombiano, cedendo all’offerta dell’Atletico. Ma tra Jorge Mendes e De Laurentiis era stato stretto un patto che non può permettere di considerare chiusa la storia James.

In casa Napoli si spera, invece, nell’esito positivo della operazione Icardi. Il club azzurro non molla la presa, il ds Giuntoli è in contatto telefonico quotidiano con l’agente e moglie del calciatore, Wanda Nara, e aspetta il momento giusto per entrare a gamba testa. Di mezzo c’è la Juventus ed è una tentazione troppo porte per l’argentino, ma il Napoli non si dà per vinto provando a convincere Icardi della bontà del progetto azzurro. Se James si allontana, Icardi è in stand-by, se Nicolas Pepè del Lille sembra irraggiungibile per la concorrenza spietata del Psg, allora il nome caldo, mai abbandonato, è quello di Hirving Lozano. Non è una prima punta, ma è stato segnalato da Ancelotti che sarebbe soddisfatto dell’arrivo del 23enne messicano del Psv.

Eljif Elmas è lui il terzo rinforzo del Napoli, dopo quelli di Di Lorenzo e Manolas che si stanno allenando con la squadra a Dimaro. Oggi sarà a Roma per le visite mediche, dopo di che si sposterà in Trentino per il primo approccio con la sua nuova squadra e per la stretta di mano con il presidente De Laurentiis. Ieri il patron ha seguito l’allenamento della squadra seduto in panchina ed impugnando continuamente il suo telefono per seguire il completamento di una lunga trattativa, resasi necessaria anche per le cessioni di Rog e Diawara. Elmas, 20 anni a settembre, centrocampista macedone che occupa tutte le posizioni della mediana, doveva ricevere alcune spettanze dal Fenerbache che avevano rallentato una operazione cominciata con l’accordo sottoscritto da suo padre e il ds Giuntoli al Me hotel di Mimano, lo scorso 15 giugno. Al Fenerbahce andranno 18 milioni (16 + 2 di bonus) e al macedone un contratto di 5 anni da 1,5 milioni di euro a stagione, indicizzati".