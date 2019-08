CorSport - Napoli irritato con la Juve per Icardi: gli azzurri accusano Paratici di azioni di disturbo e ingerenze

ICARDI NAPOLI JUVE, le ultime di calciomercato - Il destino di Mauro Icardi è ancora da decifrare, nonostante manchino pochi giorni al 2 settembre, giorno di chiusura del calciomercato estivo. La proposta del Napoli avrebbe accontentato l'Inter con quei 65 milioni di euro offerti, ma stando alle ultime riferite dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sarebbe qualcosa in più rispetto alla semplice trattativa. Se Icardi non decide, infatti, è solo perchè attende ancora la Juventus. I bianconeri evidentemente gli forniscono segnali giusti per temporeggiare ancora.

Icardi, Napoli irritato con la Juve

Il Napoli, la cui ultima offerta è stata considerata soddisfacente, è irritato con la Juve che accusa di ingerenze, azioni di disturbo finalizzate a far sì che Maurito non decida di passare alla concorrenza, riferisce il Corriere. Dal canto suo la Juve, alle prese con il complicatissimo taglio degli esuberi (anche Mandzukic, che piace al Barcellona come vice-Suarez, vuole restare), si dichiara disinteressata (“per ora”) all’argentino (ma ha sempre la maglia numero 9 da assegnare). L’Inter è invece sicura che Paratici mantenga da mesi i contatti con Wanda soltanto per far sì che il “grande disturbo” continui ad avvelenare le giornate di Marotta. Si è peraltro saputo che Icardi, nel periodo dello “sfasciamento”, diede la parola proprio a Paratici, il primo consolatore a farsi vivo, ed essendo uomo di principi ancora la rispetta.