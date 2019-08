Icardi-Napoli, Gazzetta annuncia: vuole restare all'Inter! Wanda sarebbe incinta, scaduta la deadline posta da Mauro

Calciomercato Napoli le ultimissime - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive nuove indiscrezioni sul futuro di Mauro Icardi attaccante dell'Inter.

Mauro per motivi familiari non vuole organizzare un trasloco in poche settimane. Tanto da far sapere: almeno un altro anno giocherò in nerazzurro.

E sì, quel giocare è un verbo azzardato, perché la società gli ha ribadito – l’ultima volta due giorni fa ad Appiano – di non considerarlo parte del progetto, che dunque non ci sono i margini per una ricucitura dello strappo. Il tempo scaduto fa riferimento a una deadline che Icardi e la moglie Wanda Nara si erano dati per valutare le ipotesi di trasferimento.

Questa deadline era fissata alla fine del mese di luglio: passati quei giorni, Icardi non se la sente più di prendere in considerazione alcuna offerta. E nella decisione rientrerebbe anche quella Juventus che da tempo gli manda segnali. Per carità, le vie del mercato sono infinite e nulla è scolpito nella pietra.

Ma Icardi ora sembra netto sulla sua posizione. E i motivi familiari fanno pensare alle voci, sempre più insistenti, secondo cui Wanda Nara sarebbe nuovamente incinta. Su questo fronte non arriva alcuna smentita, anzi sono molti i segnali che vanno in quella direzione, non ultimi alcuni post via social della donna: sarebbe il sesto figlio per Wanda, il terzo con l’ex capitano nerazzurro"