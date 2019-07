Icardi-Napoli, Gazzetta: ADL non aspetta che un cenno dall'entourage di Mauro per affondare il colpo decisivo

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Icardi ed il Napoli: "Il Napoli vuole lo scudetto. Sarà questo il motivo che movimenterà la nuova stagione. L’operazione andrà preparata nei minimi dettagli e, probabilmente, comprenderà almeno un altro paio di colpi grossi. Mauro Icardi, per esempio, sta stuzzicando la fantasia dei tifosi. Ancelotti sta pressando perché De Laurentiis convinca l’argentino ad accettare l’ipotesi Napoli. Al momento, si sa che il presidente non aspetta altro che un cenno dall’entourage del giocatore per tentare l’affondo. Icardi garantirebbe alla fase offensiva quella concretezza che è mancata spesso nella passata stagione".