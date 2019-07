Icardi-Napoli, CorSera: ADL ha proposto invano lo scambio con Insigne, se ne riparlerà dopo Ferragosto

Ultime calciomercato Napoli- L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive sul futuro di Mauro Icardi:

"Sulla carta Icardi fino al 15 luglio vale 110 milioni. Così prevede la sua clausola valida solo per club stranieri. Che finora si sono ben guardati dal farsi avanti. Icardi andrà in ritiro, anche perché l’Inter non ha alcuna intenzione di prestare il fianco a cause con comportamenti antisindacali. In teoria Mauro ha la volontà di mostrare professionalità e impegno a Conte. La situazione non si sbloccherà perciò in poco tempo anche se l’ex c.t. difficilmente lo impiegherà nelle esercitazioni tattiche e partite. Wanda flirta con Paratici che programma di acquistare l’argentino a fine agosto a 40 milioni. Per ora resta in stand by il Napoli che invano ha proposto lo scambio con Insigne. Se ne riparla dopo Ferragosto"