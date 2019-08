Napoli-Icardi, si complica la pista: sfuma l'affare Lukaku-Dybala e la Juve torna alla carica

Calcio Napoli mercato - Mauro Icardi e il Napoli, la pista è destinata a complicarsi ulteriormente. Come infatti riferisce il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, lo scambio tra Romelu Lukaku e Paulo Dybala è saltato e ora la Juventus è pronta a tornare alla carica per il centravanti argentino. Così le attenzioni del patron partenopeo si sono spostate nuovamente sulla fascia, dove si continua a trattare per Hirving Lozano. Al rientro dagli States - riferisce il quotidiano - si tenterà l'affondo decisivo.