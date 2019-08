CorrSera smonta il Napoli: resta in piedi l'ipotesi, ma Icardi è irremovibile: o Juve o un anno fermo all'Inter!

Calciomercato Napoli - Mauro Icardi resta l'obiettivo numero uno del mercato del Napoli. Il calciatore, però, ha espresso la forte volontà di vestire la maglia della Juventus. Situazione difficile per l'Inter che deve liberarsi del suo ex capitano. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera.

Il grande problema dell'Inter continua però a essere Icardi. Al momento l'unica modalità possibile per liberarsene è uno scambio, ma trovare un accordo con la Juve per Dybala sembra impossibile a causa dei pessimi rapporti tra i club. Resta in piedi l'ipotesi Napoli. In nerazzurro potrebbe arrivare Milik, però dall'entourage di Maurito continua a filtrare un'opposizione ferma: l'argentino ribadisce che accetterebbe solo la maglia bianconera e fa sapere di essere pronto, al limite, a rimanere all'Inter anche senza giocare. Mancano due settimane alla chiusura del mercato e certe posizioni possono essere riviste, l'Inter sa che uno scambio con il Napoli potrebbe essere messo in piedi anche in extremis. Tutto però dipende da Icardi e compagnia.