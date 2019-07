Icardi-Napoli, Libero: gli azzurri pronti ad offrirgli 8 milioni d'ingaggio, la posizione dell'argentino è chiara

Ultime mercato Napoli - Per Mauro Icardi gli azzurri continuano a monitorare la situazione: l'argentino è ai ferri corti con l'Inter e nel prossimo agosto dovrebbe salutare i nerazzurri. Sul ragazzo c'è anche la Juventus che aspetta però di cedere Higuain e Mandzukic prima di dare l'assalto decisivo al centravanti.

Mauro Icardi

Napoli-Icardi, offerto super ingaggio

Il Napoli non resta a guardare e starebbe sondando la disponibilità del calciatore a vestire l'azzurro. I contatti tra l'entourage del giocatore ed il Ds Giuntoli sono costanti, come raccontanto da Fabrizo Biasin nel sul articolo per Libero: