Lo sceicco, gli amici di una volta e la maglia scippata: icardi al Napoli, non è ancora finita

Calciomercato Napoli- Possibile novità di mercato per quanto riguarda l'affare Mauro Icardi. Sfumato il trasferimento in Premier League, Paulo Dybala resta lo stesso sul mercato e in uscita dalla Juventus. Come riportato oggi dal Daily Mail, al momento per la Joya resta aperta la pista che porta al Paris Saint-Germain. Leonardo, ds del club francese, avrebbe chiamato l’argentino e gli avrebbe offerto 12 milioni di euro a stagione. La Juventus sarebbe disposta a lasciar partire il calciatore per una cifra vicina agli 80 milioni di euro.

Mauro Icardi

Calcio mercato - Icardi-Dybala: scambio difficile! Juve e Napoli in corsa

Notizie calcio Napoli - Paratici e Marotta ai ferri corti. Un tempo amici, ora 'nemici', almeno sul mercato. Sfida fino all'ultimo respiro tra Inter e Juventus per Lukaku, con il maestro che alla fine ha superato l'allievo con un colpo a sorpresa. I due dirigenti non si parlano da quando Marotta è stato messo alla porta dalla Juventus (per molti proprio a causa di Paratici) che da Marotta ha imparato ancor di più sulle vicende di mercato e si è consacrato in un grande club come la Juve. Dybala-Icardi, uno scambio difficile da concretizzarsi, per i rapporti tesi. In più la Juventus vuole e ha bisogno di monetizzare e il PSG potrebbe essere la squadra perfetta che accontenterebbe sia la Juve che il calciatore economicamente. Intanto l'Inter ha lanciato l'ennesimo segnale a Icardi, sottraendogli la maglia numero 9 che è appena stata data al nuovo acquisto Romelu Lukaku. Il Napoli è ancora in corsa per Icardi e le prossime settimane saranno decisive.