Calciomercato Napoli - Secondo quanto dichiarato da Riccardo Trevisani, collega di Sky Sport, ci sarebbe un clamoroso retroscena di mercato che riguarda Mauro Icardi. Ecco quanto evidenziato da Calcionapoli24:

"Icardi in questo momento non sa neanche lui dove andrà. Sogna la Juventus, ma ascolta il Napoli e sente la Roma. Aspetterà la seconda metà di agosto per trovare squadra, ma rischia seriamente di restare bloccato all'Inter e fermo, creando un danno a se stesso e all'Inter".