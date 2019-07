Repubblica - Inter, cessione Icardi a 50 milioni per rispettare il fair play finanziario!

Mercato Inter - Antonio Conte pretende rinforzi e al termine dell’incontro con i vertici di Suning, Beppe Marotta fa capire che verrà accontentato. Ma l’ex amministratore delegato bianconero potrà mantenere la promessa e farlo nel più breve tempo possibile pur rispettando i paletti del fair play finanziario? Sì, ma tutto dipenderà dagli accordi che verranno presi per il trasferimento di Mauro Icardi (Wanda permettendo).

Inter, cessione Icardi a 50 milioni per il fair play finanziario

Come riportato da Repubblica, Conte reclama due colpi in attacco: Romelu Lukaku ed Edin Dzeko. Un doppio colpo che potrebbe valere oltre 100 milioni, ma l’Inter se lo può permettere? Sì. Mauro Icardi è pronto alla cessione (su di lui Napoli e Juve) e ipotizzando di vendere oltre al centravanti argentino (almeno 50 milioni), anche Nainggolan (25), João Mario (18) e uno tra Dalbert (14) e Perisic (25 milioni), i nerazzurri potrebbero ricavare una plusvalenza in bilancio attorno a 50-60 milioni. In questo modo, secondo i calcoli del sito Calcio&Finanza , il costo della rosa salirebbe “solo” del 15% rispetto alla stagione scorsa (a 224 milioni), senza scavallare i limiti del fair play finanziario.