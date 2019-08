Icardi, Gazzetta: non è rimasto insensibile alle avances del Napoli, ma non vuole stravolgere la sua vita

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sportscrive sulla decisione di Mauro Icardi di voler restare a Milano:

"L’argentino è gratificato dall’interesse della Roma, che però non può offrire il palcoscenico della Champions. E Mauro non è rimasto insensibile alle avances del Napoli, che invece l’Europa che conta può garantirla e con Wanda ha già trattato in passato. Ma niente è più forte della volontà di non stravolgere la sua vita. E, sotto sotto, di sfidare l’Inter sul campo di battaglia: vediamo chi riesce a tenere più duro".