Sky - Possibile scambio Icardi-Dzeko, l'argentino blocca tutto: porta chiusa per la Roma

Ultimissime mercato Napoli - Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“La Roma non ha intenzione di cedere Dzeko per meno di 20 milioni ed al momento non c’è intesa con l’Inter a proposito della valutazione del cartellino del bosniaco. Potrebbe essere inserito in uno scambio con Icardi magari per cercare l’intesa ma al di là di questo Icardi, dopo l’apertura iniziale, ha subito chiuso la porta di nuovo”.