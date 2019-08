Radio Marte - Icardi, la moglie e i consulenti gli consigliano di accettare Napoli! Wanda chiede altro tempo ad ADL, è scontro con l'Inter

Calciomercato Napoli - Mauro Icardi resta un obiettivo del Napoli anche se la situazione dell’attaccante argentino non si è ancora sbloccata. A riguardo, la redazione di Si gonfia la rete ha raccolto alcune informazioni sulla vicenda del giocatore dell’Inter in relazione anche alla presenza azzurra.

Secondo quanto raccolto, infatti, Icardi non sta rifiutando il Napoli nello specifico ma ogni soluzione che gli prospetta l’Inter. Wanda Nara e i suoi consulenti gli stanno consigliando di accettare il Napoli, sia per le condizioni economiche che per le prospettive professionali. Ma l’argentino ha deciso di mettere in pratica il braccio di ferro con l’Inter e lo porterà avanti finché non cambierà idea. Coi suoi consulenti legali ha già ottenuto due cose. La prima, una sua foto apparsa nuovamente in tutte le immagini dell’Inter, mentre la proprietà nerazzurra aveva dato ordine di oscurare il suo volto. In seguito ha preteso di ricevere un numero di maglia come tutti gli altri calciatori in rosa, altrimenti avrebbe portato il club in tribunale per mobbing.

Alla luce di questo, Wanda Nara ha spiegato a De Laurentiis che il suo ultimatum di mercoledì/giovedì non può essere, suo malgrado, rispettato e che bisognerà attendere fine mese per sapere se Icardi cambierà posizione. Resta da capire cosa farà il Napoli: aspetterà o cambierà obiettivo?