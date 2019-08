Icardi lascia l'Inter, s'è convinto giovedì! Non solo la 9 a Lukaku, l'ha convinto anche la famiglia: il retroscena

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport in edicola svela un importante retroscena di mercato sul possibile approdo di Mauro Icardi alla Ssc Napoli.

Le accelerazioni di Napoli e Roma, scandite anche dal pressing di Ancelotti e Fonseca, ci sono già state e sia i giallorossi sia gli azzurri hanno accordi di massima con Wanda Nara. Da giovedì, quando l’Inter gli ha tolto il numero 9, il ragazzo di Rosario ha maturato la decisione di lasciare Milano, un’eventualità che fino a quel momento non aveva quasi mai preso in considerazione. Ora, però, non vuole sbagliare una scelta fondamentale per la sua carriera e intende prendersi il tempo per pensarci bene. A spingere Mauro a tagliare il cordone ombelicale con l’Inter, oltre allo “strappo” della maglia, c’è stata anche la decisione della sua famiglia di seguirlo ovunque andrà, dunque anche a Roma e a Napoli. Icardi voleva restare all’Inter o al massimo andare alla Juve per non sradicare i figli e la moglie da Milano, ma la moglie-agente ha fatto in modo di mettere il marito nelle condizioni ideali per prendere la decisione migliore per la sua carriera. Nel 2020 ci sarà anche la Coppa America e dopo aver vissuto pure l’ultima da spettatore Icardi la prossima estate vorrebbe essere protagonista. L’unico modo per riuscirci è giocare, non restare seduto in tribuna tutta la stagione all’Inter.