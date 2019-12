Mediaset annuncia: "Ibrahimovic sogna lo scudetto a Napoli attendendo novità da Gattuso, ma vi sono tre problemi"

Calciomercato Napoli - Resta in orbita SSC Napoli il nome di Zlatan Ibrahimovic, attaccante svincolatosi dai Los Angeles Galaxy che sta scegliendo il suo futuro fra le offerte degli azzurri di Aurelio De Laurentiis, la sua ex squadra, il Milan, il Bologna di Mihajlovic, ma non solo.

Queste le ultime di Sport Mediaset, a firma di Claudio Raimondi, sul futuro nel prossimo calciomercato di Zlatan Ibrahimovic:

Ma vi sono tre problemi dietro l'affare, dal costo del cartellino alla titolarità, passando per le cessioni di Mertens e Callejon?:

Ibra costa quasi 10 milioni di euro e va autofinanziato: le uniche risorse sono le cessioni di Callejon e Mertens già a gennaio ma non è detto che accettino preferendo decidere il proprio futuro da svincolati la prossima estate. Le tempistiche e l'aspetto economico rendono dunque l'affare Ibrahimovic-Napoli più complicato.

Per questo la soluzione Milan resta la più concreta per Zlatan che però vuole 18 mesi e non 6 più la prossima stagione vincolata al raggiungimento del quarto posto. Non solo Ibra a Milano sarebbe il leader incontrastato, l'attaccante indiscusso mentre a Napoli nonostante la presenza di Gattuso non avrebbe la certezza del posto fisso da titolare. Se lo svedese con i suoi 38 anni è l'eccezione, Elliott vuole proseguire nella sua filosofia sui migliori giovani alla Theo Hernandez e anche ieri ci sono stati contatti da parte dei rossoneri per Todibo, 19enne centrale francese del Barcellona. C'è una clausola da 150 milioni di euro ma è aggirabile. Il Milan ha proposto 8 milioni di euro per il cartellino più la recompra in favore dei catalani. La parola ora passa ai blaugrana".