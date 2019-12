Ibrahimovic-Napoli, CorSera svela: senza Ancelotti avrebbe già declinato l'invito

Calciomercato Napoli - Zlatan Ibrahimovic e il Napoli: senza Carlo Ancelotti ormai prossimo all'addio sfuma la possibilità. Ecco quanto si legge dal Corriere della Sera oggi in edicola:

Ancelotti chiederà ancora la fiducia e nel caso la incassasse punterebbe ai programmi, a partire da gennaio: almeno tre giocatori in entrata, altrettanti o forse più in uscita. Le questioni collaterali al campo che hanno invelenito l’ambiente restano ancora molto vive. Ci sono giocatori distratti, scontenti e demotivati, Ancelotti punta al ricambio immediato. Ibrahimovic? Lo svedese senza Carlo avrebbe già declinato l’invito.

Anche in questo caso è difficile che si prosegua insieme, sono troppe le riserve di De Laurentiis. Gattuso è lì che aspetta, non in eterno, certo. L’accordo per un contratto di diciotto mesi è già stato raggiunto (complice Jorge Mendes) e gli ultimi giorni della settimana saranno definitivi, nell’uno o nell’altro senso.