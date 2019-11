Repubblica - Raiola vede Boban, Ibrahimovic più vicino al Milan

I colleghi di Repubblica fanno il punto della situazione in merito alla vicenda Ibrahimovic e al suo ritorno in Italia:

"Primo incontro tra Mino Raiola e il Milan, ieri pomeriggio nella sede del club, per l’operazione che potrebbe portare Ibrahimovic in rossonero a gennaio. Sono state gettate le basi del possibile ritorno del 38enne svedese che, però, dovrà ridurre la richiesta di un milione di euro al mese di ingaggio. In ogni caso dovrà arrivare prima la decisione del centravanti di proseguire la carriera o smettere con il calcio. Appuntamento a metà dicembre. Alla finestra anche il Bologna che continua a cullare il sogno Ibrahimovic".

Ibrahimovic Los Angeles Galaxy