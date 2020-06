As - Video conferenza tra Milik e l'Atletico Madrid: offerti 5 mln al calciatore. Il Napoli dice 'no' a Diego Costa come contropartita

Calciomercato Napoli - Quale futuro per Arkadiusz Milik? Ieri a Castel Volturno c'è stata una visita del suo agente, David Pantak, che ha parlato con Rino Gattuso e Cristiano Giuntoli. L'allenatore ha confermato l'importanza di Arek nelle sue gerarchie, ma il direttore sportivo ha ribadito che se non rinnoverà sarà messo sul mercato. Il Napoli ha già un paio di offerte interessanti dall'estero, sul giocatore c'è anche la Juventus, ma secondo As ci sarebbe una nuova pretendente: l'Atletico Madrid.

L'OFFERTA A MILIK - Il quotidiano spagnolo fa sapere che nella giornata di ieri è andata in scena una videoconferenza tra l'attaccante polacco, il suo agente e il direttore sportivo dei Colchoneros Andrea Berta, che ha offerto al giocatore un contratto da 5 milioni netti a stagione. Milik si convincerebbe così facilmente a volare a Madrid, ma il problema per l'Atletico sarà trattare con De Laurentiis, che chiede 40-50 milioni di euro e non è disposto ad accettare Diego Costa come contropartita tecnica.