Serie A - Luis Suarez ha congelato per il momento l'ipotesi Juventus. L'attaccante uruguaiano che sembrava convinto di approdare in bianconero, sembra aver cambiato idea e per ora l'affare è in stand-by. Lo riportano i colleghi di Diario As. Il calciatore, in uscita dal Barcellona, sta pensando anche all'Atletico Madrid, altra soluzione per il suo futuro.

In questo caso alla Juve potrebbe finirci Dzeko che libererebbe il passaggio di Arkadiusz Milik alla Roma.