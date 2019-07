Hysaj via dal Napoli? Il Messaggero: è partito il pressing della Roma, ma c'è anche il Tottenham

Ultimissime Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna de "Il Messaggero", la Rma sarebbe interessata a Elseid Hysaj:

"L’albanese è chiuso al Napoli: Ancelotti gli preferisce Malcuit e il nuovo arrivato Di Lorenzo, reduce da una buona stagione all’Empoli. E come se non bastasse ha il contratto in scadenza nel giugno del 2020. Tanti indizi volti a formare una prova visto che la Roma, approfittando della trattativa per Veretout, ne ha parlato a più riprese con il suo agente. Il problema è convincere il presidente De Laurentiis che ha già fatto fuggire l’Atletico Madrid chiedendo 20 milioni. Il tempo gioca a favore dei giallorossi: inevitabilmente il Napoli, se vuole privarsene, dovrà abbassare le pretese.

Ma la Roma deve fare attenzione. Perché il Tottenham - ora che ha ceduto Trippier proprio alla squadra allenata da Simeone - oltre a chiedere informazioni su Florenzi a Baldini durante l’incontro per Alderweireld, ha messo nel mirino proprio Hysaj. Un ruolo importante potrebbe averlo dunque il manager Giuffredi che in realtà, negli ultimi giorni, ha tenuto un comportamento che ha un po’ indispettito il club".