Hysaj-Roma, Il Messaggero: l'albanese piace ancora ai giallorossi ma il favorito per la fascia destra è un altro

Ultimissime mercato Napoli - Gli occhi di Cristiano Giuntoli sono puntati certamente sui grandi colpi da regalare, soprattutto per quanto riguarda il reparto avanzato, a Carlo Ancelotti ma il direttore sportivo in maniera del tutto inevitabile deve prestare attenzione anche a quanto avviene in uscita. A tal proposito, merita certamente una attenzione particolare il capitolo Elseid Hysaj, un esubero in casa Napoli dopo l'arrivo di Giovanni Di Lorenzo ed in virtù della permanenza di Kevin Malcuit.

Hysaj Roma

Secondo quanto riportato dai colleghi del quotidiano "Il Messaggero", infatti, l'albanese continua ad essere nel mirino della Roma che, però, ha come priorità per la sua corsia di destra, ancor di più dopo l'addio di Karsdorp, Davide Zappacosta, che potrebbe addirittura arrivare in prestito dal Chelsea dal momento che in terra londinese è considerato ai margini del progetto tecnico e dalle idee di gioco del tecnico Frank Lampard. Al di là di tutto, si tratta di una situazione che potrebbe evolversi già in questa settimana.