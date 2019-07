Sportitalia - Sondaggi per Hysaj ma nessun passo concreto, sono altre le priorità della Roma. Il terzino spera ancora nella Juve

Con l'arrivo di Giovanni Di Lorenzo e la presenza ingombrante, per così dire, di Kevin Malcuit sulla corsia di destra, appare quanto mai incerto il futuro a Napoli di Elseid Hysaj. Il terzino albanese, infatti, risulta essere in uscita, ma al momento nessun club ha mosso passi concreti per assicurarsene le prestazioni, pur essendo stato accostato a diversi club. A tal proposito, arrivano delle novità da Sportitalia relative all'interessamento nei suoi confronti della Roma.

Hysaj Roma

Mercato Napoli, Roma su Hysaj: tutta la verità

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, infatti, i giallorossi hanno sì sondato questa pista con interesse ma non hanno mosso passi concreti dal momento che hanno altre priorità e vogliono inoltre avere le idee più chiare in relazione alla collocazione tattica di Alessandro Florenzi. Al di là di questo, il terzino destro pensa ancora alla pista Juventus che potrebbe consentirgli di tornare ad essere allenato da Maurizio Sarri, con il quale, come è noto, ha un gran rapporto. In tal senso, però, c'è da aspettare. In conclusione, le piste estere sono state fino a questo momento molto timide