Radio Kiss Kiss - Tra i rinnovi spunta a sorpresa quello di Hysaj. Lobotka è la priorità, ma si valutano anche altri profili. Le ultime su Castrovilli e Koutris

Calciomercato Napoli - La redazione di radio Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto della situazione sul mercato in entrata ed uscita del Napoli: "Lobotka è la prima scelta, ma si stanno valutando altri profili. Ci è stato escluso Castrovilli, la Fiorentina non lo cederà. Stamattina abbiamo avuto conferme su Koutris, ma l'eventuale arrivo dipenderà solo dopo un'attenta valutazione di Ghoulam che potrebbe anche andare in prestito. Capitolo rinnovi, la società è fiduciosa su Milik, Zielinski, Maksimovic, Luperto ed anche Hysaj. Tra i centrocampisti in rosa, nessuno andrà via"