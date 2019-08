Di troppo (da troppo)

Calciomercato Napoli - Nessuno si aspettava di essere in questa situazione al 16 agosto. Non se l'aspettava Elseid Hysaj, non se l'aspettava il Napoli e nemmeno il suo agente Mario Giuffredi, probabilmente. La situazione del terzino albanese è ormai chiara e delineata dallo scorso maggio ormai, quando, nel giorno della firma di Giovanni Di Lorenzo all'hotel Vesuvio, il suo agente ne annunciò l'addio, in seguito a dichiarazioni di Elsi abbastanza nette sul suo futuro rilasciate in nazionale:

"Dopo quattro anni è normale che Hysaj vada a fare un'altra esperienza, le critiche? Fanno parte di questo lavoro. Lavoriamo quotidianamente per una nuova sfida", dichiarò il suo agente al 31 maggio scorso. Con Hysaj che poche ore prima in Nazionale confessava: "Sono assolutamente pronto per una nuova avventura perché ho bisogno di cambiare, non sono il tipo a cui piace stare sempre nella stessa squadra e nello stesso ambiente e dirmi che mi trovo bene, che non voglio niente di più. Voglio fare nuove esperienze, conoscere un paese nuovo, gente nuova e una squadra nuova, magari provare a vincere qualcosa. Per me gli anni al Napoli sono finiti e spero di trovare una squadra che mi dia ciò di cui ho bisogno".

Se un calciatore si esprime in questi termini, se una società glielo permette, se dopo 24 ore l'agente ne annuncia l'addio, sembra davvero difficile accettare che al 16 agosto la situazione di Elseid Hysaj sia in stallo. Piaceva ad Atletico Madrid e Inter, poi le voci sulla Juventus di Sarri e infine la Roma che sembra la vera e unica squadra capace e pronta ad investire sull'ex Empoli. Niente prestito, il Napoli deve e vuole cederlo dopo aver acquistato Giovanni Di Lorenzo (era un'occasione, ad inizio mercato, da non farsi scappare: tempestivo e bravo il club azzurro) e avendo, quindi, cinque terzini in rosa. Più Luperto, jolly della difesa che può giocare sia centrale che largo a sinistra.

Elseid Hysaj a Dimaro col Napoli

Ma soprattutto c'è la volontà del ragazzo: Hysaj vuole andare via. E andrà via. Questa resta una certezza: di troppo in rosa, ma soprattutto da troppo. Il Napoli deve sbrigarsi: il terzino dal valore di più di 25 milioni in rosa rischia di svalutarsi e deprimersi.

di Manuel Guardasole

RIPRODUZIONE RISERVATA