Hysaj, l'agente: "Via da Napoli, la nostra intenzione era rinnovare. Il suo futuro è in Italia"

Calciomercato Napoli - Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, Hysaj e Mario Rui, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Si parla da due anni del rinnovo di Hysaj, ci sono state tante curve che ci hanno portato vicino o lontano. Il Napoli aveva delle esigenze capibili a causa del discorso del Covid e siamo andati incontro al Napoli in tutto e per tutto. Ora però è arrivato il momento che iniziamo a guardarci intorno. Noi siamo andati incontro a tutte le esigenze, ma da dicembre vedremo le richieste che ci arrivano per concretizzare, ad oggi non è mai accaduto perché io e il calciatore volevamo rinnovare con il Napoli. Se arriverà una risposta negativa dal Napoli allora ci approcceremo con altri club. Il futuro di Hysaj sarà in Italia".