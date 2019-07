Hysaj-Atletico Madrid, Repubblica: ci siamo, affare vicino alla conclusione!

Calciomercato Napoli - Prima le cessioni, poi gli acquisti è stato il diktat di Aurelio De Laurentiis che, Di Lorenzo a parte, vuol far così per il nuovo terzino sinistro e il nuovo centrocampista. Proprio in difesa, invece, con l'arrivo di Giovanni Di Lorenzo è stato dato il via libera all'addio di Elseid Hysaj, che ha chiesto al club partenopeo di cambiare aria e sarà accontentato non essendo al centro del progetto tecnico di Carlo Ancelotti.

Calcio mercato Napoli, addio Hysaj: è vicino all'Atletico

L'intreccio di calcio mercato è presto fatto, perchè è proprio l'Atletico Madrid ad essere ad un passo dall'acquisto di Elseid Hysaj, secondo quanto raccolto da Repubblica, lo stesso Atletico che ha provato a disturbare il Napoli per James Rodriguez. Scrive così l'edizione odierna del quotidiano nazionale:

"Intanto De Laurentiis (collegato in call conference con il collega Florentino Perez da Dimaro) ha sventato il tentativo d’inserimento dell’Atletico Madrid, contattato durante la sua missione iberica da Giuntoli per la cessione agli spagnoli di Hysaj: altro affare vicino alla conclusione".