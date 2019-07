RAI - Higuain vuole tornare a Napoli, il fratello-agente lancia dei segnali per sondare il terreno

"Higuain vuole tornare a Napoli", spunta questa clamorosa indiscrezione nelle ultime ore. Pare che l'attaccante argentino, tramite il suo agente, abbia lanciato dei segnali per sondare il terreno.

"Higuain vuole tornare a Napoli", il tweet di Paganini!

"Meglio subito fare chiarezza ed evitare pseudo scoop. “Voce” non è trattativa. Su Higuain c’è la Roma ma lui non è convinto e tramite il fratello/agente ha mandato segnali per capire se ci fosse la possibilità di tornare a Napoli per giocare la Champions". Questa la clamorosa rivelazione di Paolo Paganini, giornalista RAI, sul proprio profilo Twitter.