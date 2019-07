Roma, Higuain apre al trasferimento! Nelle prossime ore incontro con il fratello-agente

Gonzalo Higuain in uscita dalla Juventus. Sull'attaccante argentino c'è il forte interesse della Roma di Fonseca, che con la Juve ha un'intesa di massima raggiunta da tempo, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto che possa complessivamente portare nelle casse bianconere 36 milioni di euro. Higuain sarebbe l'alternativa a Edin Dzeko che sembra sempre più vicino all'Inter. Intanto, dopo i continui 'no' di Higuain al progetto della Roma, ora qualcosa sembra cambiato. In programma nelle prossime ore un incontro tra la dirigenza giallorossa e Nicolas Higuain, suo fratello-agente: un segnale questo che va verso dei primi passi del Pipita ad accettare una nuova destinazione.