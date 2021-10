Higuain si ritira dal calcio? Clamorosa indiscrezione The Sun

Secondo quanto riferisce il prestigioso tabloid The Sun l'ex idolo dei tifosi del Napoli calcio potrebbe dire addio al calcio giocato al termine della regular season della MLS 2021, ovvero il prossimo 8 novembre.

Gonzalo Higuain si ritira dal calcio? Lo scrive questa sera il tabloid inglese che ha interpellato fonti vicine all'Inter Miami, il club con cui il Pipita ha un altro anno di contratto. Higuain negli Stati Uniti sta deludendo: in poco più di un anno ha collezionato 35 presenze e realizzato solo 11 gol.

L'ex bomber azzurro, in passato protagonista assoluto del calciomercato Napoli, è stato aspramente criticato per il suo stato di forma tutt'altro che da atleta. Un atteggiamento che non piace al club di Miami e all'allenatore Phil Neville, che sarebbe felice di toglierlo dalla busta paga con un anno d'anticipo così da liberare fondi per altri investimenti.

La squadra di Beckham è stata penalizzata dai capi della MLS dopo essere stata dichiarata colpevole di irregolarità finanziarie in seguito all'ingaggio del vincitore della Coppa del Mondo francese Blaise Matuidi, 34 anni, la scorsa estate e ha visto la loro casella di registrazione ridotta. Ciò significa che Neville e il direttore sportivo Chris Henderson sono desiderosi di sfoltire la rosa, a partire da Gonzalo Higuain e Matuidi. Secondo le regole della MLS, un club può sottoscrivere un nuovo contratto a stagione, quindi se Huguain si ritira definitivamente, potrebbe essere raggiunto un accordo per porre fine all'incantesimo. L'altro giocatore designato di Miami - il nazionale messicano Rodolfo Pizarro - vuole andarsene e Neville spera che un ritorno in patria possa essere assicurato nelle prossime settimane