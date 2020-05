Higuain, il padre: "Gonzalo al River? Solo fantasia, rispetterà il contratto con la Juventus"

Serie A - Higuain al River Plate? Papà Jorge smentisce tutto. “Non è ancora il momento - dice a TNT Sports -. Ha ancora un anno di contratto con la Juve e lo vuole rispettare. Non voglio neanche parlarne adesso perché per il momento si tratta soltanto di una fantasia. Il calciomercato europeo è troppo diverso da quello argentino ed un calciatore come mio figlio non può tornare per il momento al River”.

Jorge Higuain ha anche rispedito ai mittenti tutte le critiche che sui social sono arrivate al figlio: “Ci sono giocatori che sono molto criticati, credo che certa gente sia stupida. Passano l'intera giornata ad attaccare e creare meme. Non si sa chi siano, chi attacca in rete è così codardo che si rende ridicolo. È povera gente che perde tempo”.

Higuain presto a Torino

Il Pipita, ancora in Argentina per stare accanto alla mamma malata, è atteso a Torino tra venerdì e sabato. Non ha vissuto benissimo l’avvento del Coronavirus ma la professionalità dell’attaccante bianconero è fuori discussione e non può rischiare di essere messa in dubbio dalle riflessioni sul futuro.