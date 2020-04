Ultime calcio - Higuain è il bomber più prolifico nella storia del Napoli per il record del 2016 in Serie A ma può lasciare l'Europa all'età di 32 anni. Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW rivela:

"In attacco c’è da definire il futuro di Higuain. Il Pipita ha il contratto in scadenza nel giugno 2021 e la sensazione è che le strade si separeranno. Non è da escludere un suo ritorno in Argentina o magari un approdo ai Los Angeles Galaxy".