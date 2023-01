Gollini-Napoli, Sportitalia - Ecco cosa si attende per l'ufficialità: c'entra Sirigu

Calciomercato SSC Napoli - Gollini sta per diventare il nuovo portiere del Napoli, con l'addio del vice Meret, Salvatore Sirigu. Infatti è stato proprio quest'ultimo a far nascere l'affare, l'idea dello scambio, chiedendo la cessione agli azzurri. Dopo che Spalletti non l'ha mai utilizzato in gare ufficiali, neanche in Coppa Italia, dove ha giocato ancora una volta Alex Meret.

Gollini-Napoli, si attendono le visite di Sirigu con la Fiorentina

Ha già svolto le visite mediche col Napoli, Gollini, mentre si attendono le visite di Salvatore Sirigu con la Fiorentina per annunciare ufficialmente i due affari. A confermarlo è l'esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà:

"Pierluigi Gollini al Napoli, Salvatore Sirigu alla Fiorentina. Accordo raggiunto tra le società, al netto dell’inserimento di altri club o di altri portieri. Accordo raggiunto e solo da certificare. Nessuna sorpresa: Gollini ha completato le visite mediche con il Napoli che rileverà il prestito con diritto di riscatto che l’Atalanta aveva accordato alla Fiorentina. In giornata toccherà a Salvatore Sirigu, che arriva in prestito secco, e poi ci saranno gli annunci".

Alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno ha svolto invece le visite oggi pomeriggio Pierluigi Gollini, pronto ad unirsi agli azzurri in vista di Napoli-Roma: è lui il nuovo vice Meret. Mentre Sirigu si trasferirà in Toscana in prestito secco, Gollini arriverà in Campania in prestito con diritto di riscatto, fissato a 8 milioni di euro.