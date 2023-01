Gollini-Napoli, arriva un altro indizio: Italiano lo esclude dai convocati per il Torino

Calcio Napoli - Non è un mistero che Pierluigi Gollini sia ad un passo dal Napoli. A confermare il trasferimento è anche un indizio. Vincenzo italiano non ha infatti convocato il portiere per la sfida di domani tra Fiorentina e Torino.

Gollini al Napoli

Si avvicina lo scambio tra Gollini e Sirigu. il portiere della Fiorentina non è stato convocato da Italiano per la sfida contro il toro. Di seguito l'elenco completi dei convocati: