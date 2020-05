Goal.com - Boga-Napoli, prima offerta da 1,5mln di stipendio! Il Sassuolo alza le richieste, Juventus ed Everton sull'ex Chelsea

Il Sassuolo avrà il pieno controllo sul futuro di Jeremie Boga. Trovato l'accordo con il Chelsea, i Blues non vantano più un diritto di ricompensa come racconta goal.com:

"Il Napoli aveva già fatto una prima offerta di 20 milioni di euro al Sassuolo per il 23enne, e ha messo sul tavolo un contratto da 1,5 milioni di euro a stagione. Tuttavia sembra probabile che ci vorrà di più per convincere il Sassuolo a vendere: la richiesta minima sarebbe di oltre trenta milioni di euro per Boga, sul quale ci sono anche Everton e Brighton in Premier League. Goal ha anche appreso che la Juventus sta seguendo gli sviluppi, ma non è una delle sue massime priorità"