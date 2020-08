Giuntoli al lavoro per un tesoretto da 150mln! Gazzetta: Napoli pronto a ridurre il monte ingaggi

Quando si ha la certezza della fine di un ciclo, allora bisogna avere il coraggio di svoltare. Aurelio De Laurentiis, come racconta la Gazzetta dello Sport, lo ha capito la notte del famoso ammutinamento:

"Otto mesi dopo, Giuntoli è al lavoro per soddisfare le direttive del massimo dirigente. La rivoluzione è stata avviata in favore di una linea verde, che avvii un nuovo progetto comunque competitivo. C’è una logica dietro la volontà di cedere alcuni protagonisti: Koulibaly, Allan, Ghoulam, sono prossimi ai 30 anni e venderli a certe cifre è ipotizzabile soltanto quest’anno. E poi si ridurrà il monte ingaggi. Giuntoli è impegnato su più fronti per garantirsi il tesoretto preventivato di 150 milioni"