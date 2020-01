Sportitalia - Napoli a caccia di un terzino a prescindere da Ghoulam: piace Giannoulis del Paok

Ultime Calciomercato - "Il Napoli può prendere un terzino sinistro a prescindere da Ghoulam: piace molto Giannoulis del Paok che si aggiunge a Tsimikas e Koutris dell’Okympiacos": questo il tweet di Alfredo Pedullà sul proprio profilo social.

Il portale alfredopedullà.com riporta:

"Il Napoli vuole prendere un terzino sinistro a prescindere dalla situazione di Ghoulam. Quest’ultimo potrebbe restare in assenza di proposte convincenti ma non ha raggiunto una condizione tale da poter essere operativo. Ecco perché il Napoli potrebbe procedere indipendentemente da Ghoulam. Occhio al balletto greco: si aggiunge Giannoulis del Paok ai noti Tsimikas e Koutris dell’Olympiacos. Nel giro della Nazionale, Dimitrios Giannoulis è un classe 1995 dal buon rendimento, contratto in scadenza nel 2022. Al Napoli piace".