L'edizione online della Gazzetta dello Sport si sofferma sulle operazioni in uscita del Napoli ed in particolare sull'attaccante Adam Ounas.

Uno fantasioso come Ounas potrebbe valere anche lui una decina di milioni se non fosse che ha il contratto in scadenza nel 2023.

Ecco perché la Salernitana e gli altri club interessati al'algerino stanno temporeggiando ma con 5 milioni potrebbero portarselo a casa.